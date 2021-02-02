الحشد الشعبي يكشف تفاصيل شهداء اشتباك نفط خانة شرق ديالى

2021/02/02 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد.

كشفت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، تفاصيل الشهداء الذي اتقوا بعد شاتباك مع عناصر إرهابية شرق ديالى.

وقالت الهيئة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “الشهداء الذين ارتقوا أثناء الاشتباك مع عناصر داعش الإرهابي في مناطق نفط خانه شرق ديالى بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢١ هم :محمد ظافر التميمي معاون مسؤول الاستخبارات باللواء الأول وعباس محمد حسين الخزرجي ،معاون مسؤول الحركات باللواء الأول “.

وأضافت، وكذلك “أمير عبد الحسن العياشي ، معاون مسؤول مكافحة المتفجرات باللواء الأول ومصطفى ناجي البوبصيري، مقاتل وعبد الله محمد الخربطلي مقاتل”.

وفي وقت سابق من اليوم اعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، استشهاد 5 مقاتلين من الحشد خلال عملية أمنية في منطقة نفط خانة شرق محافظة ديالى.



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