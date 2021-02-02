وزارة العدل: الإفراج عن (41) حدثا خلال الشهر الماضي

2021/02/02 | 16:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر كانون الثاني من عام 2021.

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وقال بيان صادر عن الوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه (2 شباط 2021) إن "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (41) حدثا بينهم (26) حدثا موقوف لعدم ثبوت الأدلة، و(5) احداث تخليه بعد قضاءهم مدة المحكومية، بالإضافة إلى (10) بالإفراج الشرطي".

وأضاف البيان: أن "دائرة إصلاح الإحداث تتابع بشكل مستمر إلية إطلاق السراح بعد انتهاء الإجراءات القانونية حرصاً منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".





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