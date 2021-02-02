2021/02/02 | 16:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء:

عدد الإصابات: 1135

عدد حالات الشفاء: 1210

عدد حالات الوفاة: 11

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة 7 SKY TV.

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