2021/02/02 | 16:22 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء:
عدد الإصابات: 1135
عدد حالات الشفاء: 1210
عدد حالات الوفاة: 11
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة 7 SKY TV.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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