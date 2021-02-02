ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا في العراق

2021/02/02 | 16:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا لليوم الثلاثاء....

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