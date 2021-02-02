2021/02/02 | 16:23 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا لليوم الثلاثاء....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا في العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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