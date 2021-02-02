مسؤول حكومي يضع سببين لتردي خدمة الانترنت بالعراق قياساً باقليم كردستان - عاجل

2021/02/02 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةتحدث مدير مديرية البنى التحتية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات علي محمود، الثلاثاء (2 – 2 – 2021)، عن سبب تردي خدمة الانترنيت في العراق وسبب الفارق بين اقليم كردستان وباقي المحافظات.وقال محمود في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الاتصالات ممثلة بمديرية البنى التحتية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية يقع ضمن مسؤوليتها نقل خدمات الانترنيت إلى جميع موزعي الخدمة في العراق بالاضافة الى الكيبل الضوئي الذي توجد هناك جهود لانشائه وتعميمه"وأضاف، أن "خدمات الانترنيت في العراق تدخل على طريق المنافذ الحدودية من خلال بوابات النفاذ الدولية وهي عبارة عن منظومات وضعتها وزارة الاتصالات في المنافذ ومرتبطة بالكيبلات الضوئية لنقل السعات من خارج العراق الى الشركات الخاصة بذلك من اجل منع التهريب".وتابع أن "هناك 14 منفذاً حدودياً عاملاً بذلك، وأكثر منافذ تزود العراق بالانترنيت هي المنافذ الشمالية في اقليم كردستان".وأشار محمود الى أن "بعض السعات في المناطق الشمالية تدخل بدون بوابات النفاذ الخاصة بوزارة الاتصالات وبدون سيطرة الحكومة العراقية ومن غير دفع الرسوم".وبشأن جودة الانترنيت، لفت الى أن "هناك مشاكل كبيرة، اولها عدم تنظيم قطاع الاتصالات في العراق والخلاف الواضع بين هيأة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات سابقاً، السبب الاخر ان ابراج الانترنيت التي تم توزيعها في العراق غير مدروسة وغير نظامية وعددها كبير جداً والتشويش بين الابراج والاعتماد على خدمة (واي فاي) التي انتهت في اغلب بلدان العالم، والعراق متأخر جداً عن العالم في الانترنيت".وقال محمود، إن "تقنية الـ (4G) ستحل بعض المشاكل بالاضافة الى شركات الفايبر والكيبل الضوئي التي ستصل الى منزل المواطنين في جميع المحافظات والتي سيتم احالة مشروعها للشركات مطلع شهر اذار المقبل وهذا ما يجعل خدمة الانترنيت تصل بشكل افضل لوجود تنافس بين الشركات".وكان المتحدث باسم وزارة الاتصالات، رعد المشهداني كشف، الخميس (07 كانون الثاني 2021)، المدة الزمنية المقررة لإنجاز مشروع الكابل الضوئي، مبينا أن الشركة التي ستخالف التعليمات سيُسحب العقد منها.وقال المشهداني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوزارة في حال أغلقت العطاءات الشهر الحالي، فإن المشروع سيكون جاهزاً بمدة زمنية لا تتجاوز عاماً واحداً فقط".وأضاف، أن "البنى التحتية جاهزة، وكذلك الكوادر مستعدة للعمل، فضلا عن أن أبراج الوزارة منصوبة في جميع المحافظات، وإما البدالات والأبراج الحالية يجري التحديث عليها فقط".وبيّن، أن "العمل سيكون بإشراف وزارة الاتصالات، والشركة التي تخالف التعليمات سوف تخضع للضوابط القانونية وسحب عقد العمل منها".وأوضح أن "مميزات الخدمة ستكون متنوعة، منها فتح عدد من القنوات المشفرة، إضافة إلى قنوات الأفلام وكذلك توفير عدد من الألعاب، والأهم من ذلك إنترنت بجودة عالية".وكانت إيناس الجلبي، مديرة العلاقات والإعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة، في تصريح صحفي الاثنين (04 كانون الثاني 2021)، إن "الملاكات المختصة في وزارة الاتصالات، نفذت أعمال تطوير البنى التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات في البلاد استعداداً لإطلاق خدمات الجيل الرابع".وأضافت، أنه "يتم حاليا تطوير البنى التحتية الناقلة لسعات الانترنت، استعداداً للشروع بتقديم خدمات الجيل الرابع في بغداد ومحافظات البلاد كافة".وأشارت الجلبي، إلى انه "تمت اضافة جهاز ضوئي نوع Huawei Optics في بدالة قضاء الحضر بمحافظة المثنى، لإحداث حالة من الجهوزية التامة في البنى التحتية ولعموم مناطق المحافظة بما يخص عمل الجيل الرابع". ولفتت إلى أنه "تم اجراء اعمال صيانة في الكابلات الضوئية ضمن محافظات النجف ونينوى وواسط وصلاح الدين، والتي كانت بعض الكابلات الضوئية قد توقفت عن الخدمة فيها بسبب اعمال الحفريات التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن ادامة الطرق والجسور اضافة الى دوائر البلديات".

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