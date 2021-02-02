كشف خلفيات بيان ’’عبد الهادي السعداوي’’ الهجومي ضد اللجنة المالية: طلب تضمين أموال مقاول مقرب منه في الموازنة ورفضوه!

2021/02/02 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، خلفية البيان ’’الهجومي’’ الذي عممه النائب عبد الهادي السعداوي، عضو اللجنة المالية النيابية، على رئيس وأعضاء اللجنة، رغم كونه عضواً فيها.وأظهر السعداوي في بيانه الصادر اليوم، هجوماً نارياً على اللجنة، واتهمها بأنها حولت الموازنة إلى ’’موازنة مقاولين’’ حسب تعبيره.وقال المصدر، متحدثاً عن أصل الخلاف، إن النائب عن ائتلاف دولة القانون، السعداوي، "طلب من رئيس اللجنة المالية تضمين مبلغ لمقاول مقرب منه، في الموازنة، وقد رفضت اللجنة هذا الطلب".وأضاف، أن السعداوي، وبعد رفض طلبه، "قام بالسب والقذف واطلق اتهامات على اللجنة جميعها".ويتهم السعداوي، بحسب بيانه، "رئيس اللجنة المالية بتحويل مبالغ طائلة من استقطاع رواتب الموظفين الى الشركات القطاع الخاص لتعويضهم عن ارتفاع سعر الصرف".وطالب السعداوي، "رئاسة وأعضاء مجلس النواب بالوقوف بضد من هكذا إجراءات تثقل كاهل الموظف والمواطن".

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