نادي الشرطة يعتزم إستضافة فرق مجموعته بأبطال آسيا في البصرة

2021/02/02 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف نادي الشرطة العراقي اليوم الثلاثاء (2 شباط 2021)، إرسال إشعاراً الى الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي لمفاتحة نظيره الآسيوي، بشأن إمكانية إستضافة فرق مجموعته بدوري ابطال آسيا في البصرة.

وذكر النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" إدارته فاتحت الهيأة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي من أجل مخاطبة الاتحاد الآسيوي للتعرف على تعليمات استضافة المجموعة الاسيوية الثالثة لدوري ابطال القارة والتي تضم الى جانب الشرطة "الدحيل القطري والاهلي السعودي واستقلال طهران الايراني"، للوقوف على إمكانية استقبال فرق المجموعة في محافظة البصرة".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أجرى قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال 2021، الأربعاء الموافق 27 كانون الثاني الماضي، في العاصمة الماليزية كولالمبور.

وتقام هذه النسخة من البطولة القارية بمشاركة 40 فريقا بدلا من 32، وأسفرت قرعة غرب آسيا، عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الهلال السعودي– شباب الأهلي الإماراتي، استيكلول الطاجيكي - الفائز من أجمك الأوزبيكي والغرافة القطري.

المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي – تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبيكي - الفائز من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري – الأهلي السعودي، الاستقلال الإيراني - الشرطة العراقي.

المجموعة الرابعة: السد القطري –النصر السعودي، الوحدات الأردني – الفائز من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

المجموعة الخامسة: برسبوليس الإيراني – الريان القطري، جوا الهندي – الفائز من الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.

وستلعب مباريات دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 30 من نيسان.

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