المكتب الخاص للصدر يدعو دوائر الدولة إلى عدم التعامل مع من يدعي الانتماء إلى التيار الصدري

2021/02/02 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، دوائر الدولة إلى عدم التعامل مع من يدعي الانتماء إلى التيار الصدري، والتبليغ عن مثل هذه الحالات فوراً، وذلك على خلفية قيام بعض الاشخاص والجهات بمراجعـة دوائر الدولة مدعين انتمائهم لـ" ال الصدر "./انتهى5

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