الخطوط الجوية العراقية: شكلنا فريقا للبحث عن الطيار العراقي المفقود

2021/02/02 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير علاقات الخطوط الجوية العراقية حسين جليل ان فرق البحث والانقاذ مستمرة على قدم وساق للكشف عن مصير الطيار العراقي المفقود في اليونان، مؤكدا خلال حديثه للتغيير ان الخطوط الجوية العراقية شكلت فريق ازمة للمساعدة في عمليات البحث.

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