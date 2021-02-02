رئيس الجمهورية: يجب إقرار بنود الموازنة بما يضمن مصالح العراقيين

2021/02/02 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى إبعاد المسائل السياسية عن الموازنة الاتحادية للعام الحالي وتمريرها بما يضمن مصالح العراقيين.

تصريحات صالح جاءت خلال استقباله رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري وأعضاء اللجنة، حيث جرى بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

واكد الرئيس صالح بحسب بيان على أهمية تجاوز المسائل التي تواجه إقرار الموازنة، بما يضمن حقوق جميع المحافظات ، ومخصصات صندوق البترودولار، وكذلك إنصاف ضحايا الإرهاب والنازحين والطبقات محدودة الدخل، إضافة الى توفير الدعم المالي اللازم للأجهزة الأمنية من الجيش والحشد الشعبي والشرطة والبيشمرگة، هذا وشدد رئيس الجمهورية على أهمية التوصل إلى حلول جذرية وجدية بين بغداد واربيل وفي إطار الدستور.[

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