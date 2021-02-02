2021/02/02 | 16:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الثلاثاء 2 فبراير 2021 | 04:28 مساءً

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دولة القانون تعلن انسحاب وتعليق عمل السعداوي ضمن اللجنة المالية النيابية

دولة القانون تعلن انسحاب وتعليق عمل السعداوي ضمن اللجنة المالية النيابية

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