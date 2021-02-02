صالح يؤكد ضرورة إقرار الموازنة بما يضمن مصالح العراقيين

2021/02/02 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة إقرار الموازنة بما يضمن مصالح العراقيين، فيما اشار الى أهمية التوصل إلى حلول جذرية وجدية بين حكومتي بغداد واربيل ....

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