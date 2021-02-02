الرئيس العراقي يحدث بطاقته البايومترية ويؤكد: الانتخابات المقبلة مفصلية

2021/02/02 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدث الرئيس العراقي برهم صالح بطاقته الانتخابية في أحد المراكز المختصة، وذلك استجابة لدعوة مفوضية الانتخابات لتحديث بطاقات المواطنين، وفقا لما دونه صالح على صفحته في تويتر.

وقال صالح إن تحديث البطاقة الانتخابية البايومترية استجابة لدعوة مفوضية الانتخابات للمواطنين وتمهيدا للانتخابات المقبلة المفصلّية تلبية لرأي عام وطني يُطالب بتصحيحِ المسارات.

وأضاف الرئيس العراقي أن تحديث البطاقة بايومتريا ضرورة لانتخابات حرّة ونزيهة، تضمنُ حق الاختيار بعيدا عن التزوير والتلاعب.

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