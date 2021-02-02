رسميا.. ميلان يتعاقد مع بديل ثيو هيرنانديز

2021/02/02 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ميلان، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع ظهير أيسر خلال الميركاتو الشتوي.

وقال الحساب الرسمي لميلان، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن النادي تعاقد مع المجري ميلوس كيركيز (17 عاما) بصفة دائمة من فريق “جيور تورنا أوزتالي”.

وأوضح ميلان: “سيبدأ اللاعب مسيرته معنا في فريق الشباب”.

ووفقا لموقع “فوتبول إيطاليا”، فإن ميلان حسم الصفقة أمس، لكنه أصدر بيانها الرسمي، اليوم.

وصرح دانيال كابوسي، وكيل كيركيز: “قال لنا النادي إنه يمكن اعتبار اللاعب في الفريق الأول، ليصبح احتياطيًا لثيو هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر”.

وكان ميلان نجح خلال الميركاتو الشتوي المنصرم في التعاقد أيضًا مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والفرنسي سواليهو ميتي والإنجليزي فيكايو توموري.

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