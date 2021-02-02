نوير: نعرف الأهلي المصري.. واللعب ضده مهمة صعبة

2021/02/02 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الألماني مانويل نويل، حارس بايرن ميونخ، على مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية في قطر خلال الشهر الجاري.

وقال نويل، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: “أتطلع بشوق لخوض غمار كأس العالم للأندية، لأنه سبق لنا أن تذوقنا طعم التتويج باللقب، كان ذلك قبل أعياد الميلاد، مما جعل ذلك التتويج ختامًا رائعًا لتلك السنة.



وأمامنا الآن الفرصة لخوض مواجهتين في قطر، وتحدونا رغبة كبيرة في الظفر باللقب السادس”.

وأضاف: “ما هي الذكريات التي تحتفظ بها عن نسخة 2013؟ لدي ذكريات إيجابية جدًا لأننا فزنا باللقب.



لم تكن مباريات سهلة، وكان علينا بذل جهد كبير للفوز بالمباريات، وخاصة النهائي”.

وتابع: “هل الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية مع بايرن إنجاز مميز؟ كان مثل حلم.



عشنا لحظات رائعة في لشبونة سويًا كفريق ونادٍ، كما أن الوضع كان مختلفًا بسبب كورونا، لهذا كان ذلك التتويج مميزًا للغاية”.

وواصل: “الفوز بالسداسية حافز إضافي.



نحن نتطلع بشوق للمشاركة في كأس العالم للأندية.



ولدينا هدف واضح، ونريد أن ندخل غمار المنافسات بروح إيجابية”.

وأكمل: “الفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم؟ كان ذلك مميزًا للغاية بالنسبة لي على المستوى الشخصي، خاصة وأنا في الرابعة والثلاثين من عمري.



هذا ليس عاديًا.



حارس المرمى يعتمد عمومًا على زملائه والمدربين..



أنا ممتن جدًا لهم لفوزي بجائزة أفضل حارس في العالم”.

وأردف: ” هل نفكر في مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية ضد الدحيل القطري أو الأهلي المصري؟ نحن الآن نركز كليًا على منافسات الدوري، لكننا سنستعد للمباراة في الوقت المناسب”.

وأتم: “نعرف فريق الأهلي.



إنه من فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا، لهذا قد يكون اللعب ضده مهمة صعبة، وقد كانت صعبة كذلك في 2013 (وجه الرجاء المغربي وجوانجزو إيفرجراند).



ليس من السهل اللعب ضد فرق لا تعرف كثيرًا عنها”.

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