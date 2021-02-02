وزارة العدل تفرج عن 41 حدثا خلال شهر كانون الثاني من عام 2021

2021/02/02 | 17:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر كانون الثاني من عام 2021.وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه " إن العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (41) حدثا بينهم (26) حدثا موقوف لعدم ثبوت الأدلة، و(5) احداث تخليه بعد قضائهم مدة المحكومية، بالإضافة إلى (10) بالإفراج الشرطي".وأضاف البيان" إن دائرة إصلاح الإحداث تتابع بشكل مستمر إلية إطلاق السراح بعد انتهاء الإجراءات القانونية حرصاً منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل"./انتهى ح

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