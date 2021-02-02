الشروع بعملية امنية لملاحقة فلول داعش في نفط خانه شمال شرق بعقوبة

2021/02/02 | 17:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شرعت قوات الحشد الشعبي بعملية امنية لتعقب خلايا داعش في حوض نفط خانه شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوات من اللواء الاول في الحشد الشعبي شرعت بتنفيذ محاور عملية امنية لملاحقة خلايا داعش بعد التعرض الارهابي في نفط خانه شمال شرق بعقوبة أدى الى استشهاد خمسة مقاتلين .واضاف ان العملية تهدف الى تامين المنطقة والقضاء على فلول داعش الارهابي وانهاء اي تهديد تتعرض لها تلك المناطق من قبل العصابات الارهابية./انتهى

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