2021/02/02 | 17:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبراء مجموعة "أوبك+"، اليوم الثلاثاء، بأن التخفيضات الكبيرة، التي ينفذها منتجو النفط ستغير وضع السوق لتسجل عجزا في 2021.

ويأتي ذلك على الرغم من خفض توقعات الطلب العالمي على الخام بسبب زيادة إجراءات احتواء فيروس كورونا في العالم.

من جهتها، تتوقع منظمة "أوبك" أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 97.9 مليون برميل يوميا في كانون الأول 2021، في إطار تصور أساسي محتمل.

وتأثرت سوق النفط العالمية بشكل كبير من أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، ولدعم السوق يقوم منتجون للنفط في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+" بتنفيذ تخفيضات إنتاج.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('أوبك+' تتوقع عجزاً بأسواق النفط في 2021) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('أوبك+' تتوقع عجزاً بأسواق النفط في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).