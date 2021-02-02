2021/02/02 | 17:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت الناشطة الايزيدية نادية مراد، مع فخامة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان العراقي وذكرت مراد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان الاجتماع اكد ان الاعتراف الحكومي بضحايا العنف الجنسي والجسدي وتعويض الايزيديين المتضررين وتحقيق العدالة لتعافي الناجين أمر بالغ الأهمية للمجتمع الايزيدي.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادية مراد: تعويض الايزيديين امر بالغ الاهمية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادية مراد: تعويض الايزيديين امر بالغ الاهمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).