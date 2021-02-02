المالية النيابية تصدر بياناً بشأن الموازنة: لم نتحيز لأي جهة أو قطاع أو شريحة

2021/02/02 | 17:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الموازنة المالية لعام 2021، أكدت فيه انها لم تتحيز في عملها لأي جهة أو قطاع أو شريحة.

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