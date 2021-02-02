الاستخبارات العسكرية تضبط 21 عبوة ناسفة شرقي الانبار

2021/02/02 | 17:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، ضبط 21 عبوة ناسفة شرقي محافظة الانبار.وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني واستخبارات لواء المشاة 40 …

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