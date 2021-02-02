العدل تعلن الإفراج عن 41 حدثاً خلال الشهر الماضي

2021/02/02 | 17:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 41 حدثاً خلال شهر كانون الثاني الماضي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (41) حدثا، بينهم (26) حدثا موقوف لعدم ثبوت الأدلة، و(5) احداث تخليه بعد قضاءهم مدة المحكومية، و(10) بالإفراج الشرطي”.وأوضح …

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