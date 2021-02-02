2021/02/02 | 17:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، إتلاف أدوية بشرية ومواد متنوعة مخالفة للضوابط في مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان، انها”اتلفت أدوية بشرية ومواد متنوعة في مركز جمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي كونها مخالفة للضوابط والتعليمات”.وأضافت، أن “عملية الإتلاف تمت من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك: إتلاف أدوية بشرية ومواد متنوعة مخالفة في مطار بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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