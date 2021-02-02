كمين يطيح بعنصر بارز في داعش الارهابي شرق الفلوجة 

2021/02/02 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني في حشد الانبار، الثلاثاء، باعتقال عنصر بارز في عصابات داعش الاجرامية، شرق مدينة الفلوجة .

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “القوات الامنية نصبت كمينا لعنصر بارز من عناصر عصابات داعش وتمكنت من اعتقاله بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

وأضاف، أن “المعتقل يعد من اهم مقاتلي داعش الاجرامي ابان سيطرتهم على مناطق مختلفة من مدن الانبار”.

وبين أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال ورصد المطلوب حال تواجده في المكان المستهدف”، موضحا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهم “.

يذكر ان مدن الانبار تشهد بين الحين والاخر حملات امنية غير مسبوقة لتعقب بقايا خلايا ارهابي داعش.



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