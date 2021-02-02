اصابة رئيس ريال مدريد بفيروس كورونا

2021/02/02 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن ريال مدريد الإسباني عن إصابة فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة النادي، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في المسحة الخاصة به.

ونشر الموقع الرسمي للنادي بياناً، الثلاثاء، يؤكد فيه “إصابة بيريز بالفيروس، مع عدم ظهور أعراض عليه حتى الآن”.

ومن المتوقع عزل رئيس الريال لعدة أيام مع متابعة حالته الصحية باستمرار، خاصة مع كبر سنه رغم عدم معاناته من أي أعراض في الوقت الراهن.

يذكر أن زين الدين زيدان، مدرب الفريق المدريدي، مصاب أيضاً بفيروس كورونا، لكن مع ظهور أعراض عليه مثل السعال والحمى منذ عدة أيام.



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