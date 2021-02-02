سقوط 5 من منتسبي الحشد خلال صد تعرض في منطقة نفط خانة

2021/02/02 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

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سقط عدد من منتسبي الحشد الشعبي بين شهيد وجريح خلال صد تعرض لتنظيم داعش في منطقة نفط خانة شرقي ديالى، وفقا لما أعلنته هيئة الحشد في بيان.

وقالت الهيئة إن قوة من الحشد تعرضت إلى هجوم مباغت خلال العملية الأمنية دفعهم للاشتباك مع عناصر داعش ما أسفر عن استشهاد خمسة وإصابة اخرين.

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