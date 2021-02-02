2021/02/02 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأكدت مراكز دراسات استراتيجية في البصرة وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ظاهرة القرصنة البحرية التي لجأت اليها بعض الأحزاب السياسية والميليشيات لتمويل نفسها تعد ظاهرة جديدة طارئة على الحالة العراقية بعد ان تم تحييد الكثير من نشاط تلك الميليشيات في البر من قبل قوات الأمن العراقية.

وقال ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الظاهرة هي محاولة لتقويض الأمن في البلاد وإعطاء صورة وانطباع لدى المحيط العربي بان العراق لا زال غير مستقر وبالتالي هي محاولة لإفشال كل المشاريع التي تحاول الحكومة العراقية إنجازها في محافظة البصرة سواء ما يتعلق بميناء الفاو الكبير أو مشروع الربط السككي مع دول الخليج العربي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراكز “دراسات وناشطون”: أحزاب سياسية لجأت إلى ظاهرة القرصنة في البصرة بعد تحييد نشاطها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراكز “دراسات وناشطون”: أحزاب سياسية لجأت إلى ظاهرة القرصنة في البصرة بعد تحييد نشاطها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).