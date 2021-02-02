ماطور اضعيف؛ وعلاهن فلاحة عاشقة... - ذياب مهدي محسن

2021/02/02 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن تمخر الفلك والمواطير في شط ابو جفوف، شط الشامية فرع من الفرات، النهر الطافح بالماء الدهلة..



يجري جارفا، منسابا، مترقرقا، مزمجرا، عذب كعاشق يتسكع وئيدا في انتظار حبيبته..



يهمس للشجر وللقمر وللضفاف متماهيا مع النسيم الذي استحم ببرودة ظلال بساتين النخيل واشجار الغرب وصفصاف الشواطئ العاشقة، ونزق الماء الممتد الى حيث لا تخوم..



الشمس الساطعة والغافية على وسادة من سحب تتجمع وتفترق كأنها بجعات بيض ضخمة ت ......





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