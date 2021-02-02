2021/02/02 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 270 نقطة، مع هدوء المخاوف بشأن طفرة مستثمري التجزئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع هدوء طفرة مستثمري التجزئة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع هدوء طفرة مستثمري التجزئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).