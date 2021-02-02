"إكسون موبيل" تسجل أول خسائر سنوية في 40 عاماً

2021/02/02 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت شركة "إكسون موبيل" خسائر سنوية لأول مرة في 4 عقود خلال العام الماضي، مع خسارة قوية خلال الربع الرابع، بفعل ضغوط الوباء.

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