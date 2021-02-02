طهران تفرج عن طاقم السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لديها

2021/02/02 | 17:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخارجية الإيرانية، انها منحت اذنا بمغادرة البلاد لطاقم للسفينة الكورية التي كانت قد احتجزتها مطلع الشهر الجاري.

وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلت عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة قوله، ان الاجراء يأتي تلبية لطلب تقدمت به حكومة كوريا الجنوبية للافراج عن طاقم السفينة، وبعد مكالمة هاتفية اجراها مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي مع نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، والتي تم فيها الحديث عن موضوع السفينة إضافة الى ملف أرصدة ايران المجمدة في كوريا الجنوبية.

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