مجلس الوزراء يوعز لوزارة المالية بصرف رواتب

2021/02/02 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

إلى وزارة المالية بصرف رواتب "المقيمين

الدوريين" الذين تم تعينهم خلال العام

الماضي.

وزير الصحة حسن التميمي قال في منشور

عبر فيسبوك، إنه "بناءً على ما طرحه في

اجتماع

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