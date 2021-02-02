باريس.. متحف اللوفر يكثف من ورشات الترميم في ظل غياب السياح

2021/02/02 | 17:50 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في هذه الحلقة من برنامج "ثقافة"، نبدأ جولتنا بتقرير من باريس حيث ما تزال المراكز الثقافية والفنية مغلقة ما دفع بالعديد منها لانتهاز الفرصة لإجراء ترميمات تتطلب دقة وحذر كمتحف اللوفر الذي كثف من ورشات الترميم داخل المتحف في ظل غياب السياح.



ننتقل بعدها إلى العراق الذي يزخر بعمارة قديمة ذات طابع خاص، ورغم تعرض هذا التراث للإهمال إلا أنه ما زال يحمل عبق الماضي ويمثل شاهدا على تاريخ وحضارة العراق.



ومن صربيا حيث تُعرف قرية زلاكوسا فيها بصناعة الفخار يدويا، حرفة تعد رمزا لهوية المجتمع المحلي، وادرجتها اليونسكو على قائمة التراث الثقافي غير المادي.



وننهي جولتنا من القاهرة التي استقبلت عام 1902 أول آلة طباعة للأحرف الهيروغليفية شُحنت على متن سفينة من فرنسا واستقرت في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بوسط القاهرة، لتبدأ رحلتها في طباعة آلاف المخطوطات بحروف هيروغليفية.

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