بعد تسجيل أكثر من ألف و100 اصابة جديدة بكورونا.. قرارات عاجلة من مجلس الوزراء

2021/02/02 | 17:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: إلزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي

مجلس الوزراء شدد بجلسة اليوم على منع التجمعات والمناسبات التي يحتشد فيها مواطنون

هناك متابعة حثيثة لإيجاد صيغة تعاون بين الوزارات ومفوضية الانتخابات

وزير الصحة حذر من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العليا

العراق سيستلم لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري

مجلس الوزراء صادق على محضر لجنة أمر ديواني يستأنف فيه إعادة العمل بالعديد من المستشفيات

هناك تعاون كبير بين المؤسسات والمفوضية لإنجاز متطلبات الانتخابات

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