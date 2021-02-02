2021/02/02 | 17:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الثلاثاء، من ضبط 21 عبوة ناسفة شرقي الانبار....

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