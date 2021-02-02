مجلس الوزراء يصدر قرارات ’’وقائية’’ مشددة

2021/02/02 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤتمر صحفي المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: إلزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي

مجلس الوزراء شدد بجلسة اليوم على منع التجمعات والمناسبات التي يحتشد فيها مواطنون

هناك متابعة حثيثة لإيجاد صيغة تعاون بين الوزارات ومفوضية الانتخابات

وزير الصحة حذر من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العلياالعراق سيستلم لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري

مجلس الوزراء صادق على محضر لجنة أمر ديواني يستأنف فيه إعادة العمل بالعديد من المستشفيات

هناك تعاون كبير بين المؤسسات والمفوضية لإنجاز متطلبات الانتخابات

منهاج الحكومة الحالية مختصر ومهمتها تقتضي بإقامة الأنتخابات واستعادة هيبة الدولة

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