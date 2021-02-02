2021/02/02 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

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باشر الممثل الجديد لمنظمة الصحة العالمية في العراق، أحمد زويتن يباشر مهام عمله في بغداد.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، ان "الممثل الجديد لمنظمة الصحة العالمية في العراق، أحمد زويتن يباشر مهام عمله في بغداد.

واستقبل وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الدكتور احمد زويتن والوفد المرافق له بمكتبه في مقر الوزارة وبحث الوزير عددًا من المواضيع المتعلقة بالواقع الصحي، وجهود مواجهة جائحة كورونا وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل وزارة الصحة العراقية لمواجهة الجائحة ومنع انتشارها.واكد الوزير، بحسب بيان رسمي، على "اهمية التواصل والتعاون في مختلف المجالات مع منظمة الصحة العالمية"، مستعرضا "الموقف الحالي لمواجهة جائحة كورونا والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة ووزارة الصحة والتقدم المبير الذي احرز خلال الأشهر الماضية".كما ناقش "الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتوفير اللقاحات وتحديد الاولوية للفئات التي ستلقح اولا وحسب ما قررته اللجان العلمية المختصة".

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