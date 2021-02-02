استجواب وزير المالية.. 3 ملفات على الطاولة أحدها ’’كارثي’’ ونائب يتوقع مصير ’’الإقالة’’

2021/02/02 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث عضو لجنة النزاهة النيابية في البرلمان يوسف الكلابي، الثلاثاء (2 - 2 - 2021)، عن أبرز ملفات استجواب وزير المالية علي علاوي في مجلس النواب.وقال الكلابي، وهو النائب المستجوب لوزير المالية، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ابرز ملفات الاستجواب لوزير المالية علي علاوي، هو فشله في تقديم خطة تعزيز موارد حقيقة استناد لقانون الاقتراض المصوت عليه من قبل مجلس النواب في شهر ايار 2020، والذي الزم الحكومة العراقية ووزارة المالية بتقديم خطة عمل خلال 20 يوماً".وبين ان "الملف الآخر، هو ان وزارة المالية فشلت في الكثير من الملفات اهمها ان الوزارة اعتمدت على القروض ولم تقوم بتنمية الموارد الاخرى".وأشار الكلابي الى أن "الكارثة الاخيرة التي ختمت فيها وزارة المالية ووزيرها سنة 2020 هي زيادة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، وغيرها الكثير من الملفات، التي سوف تمهد إلى اقالته".

وحدد مجلس النواب ’’الجلسة المقبلة’’ موعداً لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بطلب من النائب يوسف الكلابي.

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، طلباً تقدم به النائب من أجل استجواب وزير المالية، بخصوص موازنة 2021 والمواد المدرجة فيها، والتي لقيت اصداء معارضة داخل البرلمان.

وتبين الوثيقة، موافقة بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على طلب الاستجواب، وتحديد ’’الجلسة المقبلة’’ موعداً للاستجواب، فيما لم يُحدد موعد الجلسة حتى الآن.

ويخوض البرلمان واللجنة المالية فيه، نقاشات واسعة حول مشروع قانون موازنة 2021 الاتحادية، حيث خفض مبلغها الكلي وأجرى تعديلات جوهرية على موادها.

ومن المتوقع أن يكمل البرلمان نهاية الأسبوع الجاري، تعديل الموازنة، قبل طرحها للتصويت داخل المجلس.

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