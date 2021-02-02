متحدث حكومي : مجلس الوزراء يصوت على معالجة 6 الاف متعاقد مع مفوضية الانتخابات

2021/02/02 | 17:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /صوت مجلس الوزراء على معالجة 6 الاف موظف متعاقد مع مفوضية الانتخابات .واشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ، الى وجود تعاون كبير بين المؤسسات والمفوضية لإنجاز متطلبات الانتخابات./انتهى5

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