شرطة نينوى تعتقل أربعة دواعش بالمدينة القديمة

2021/02/02 | 17:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعتقلت قيادة شرطة نينوى اربعة دواعش خلال معلومات استخباراتية في الموصل القديمة.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"معلومات استخباراتية افادت بتواجد أربعة دواعش في منطقة الشيخ فتحي داخل احد المنازل المهدمة بالموصل القديمة ".واضاف ان"القوات الامنية داهمت المنزل بعد تطويقه وتمكنت من اعتقالهم بالحال مع مصادرة اسلحة كانت بحوزتهم وتسليمهم للقضاء العراقي "/انتهى

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