المجتمع بين الثورات والثوار

2021/02/02 | 17:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون الثورة الفرنسية بكل مفرداتها هي القدوة بحسناتها وسيئاتها لأغلب الثورات التي حدثت بعدها ، أي أن أغلب الشعارات الرنانة والأهداف المُعلنة التي رفعها قادة هذه الثورة الواسعة والتي تغنت بها طبقات المجتمع في حينها قد تغنت بها ورفعتها قيادات الثورات التي أتت من بعدها في مناطق مُختلفة من العالم وأهمها الثورة البلشفية في روسيا القيصرية التي تحولت إلى جمهورية الاتحاد السوفيتي في الربع الأول من القرن المنصرم التي سبقتها فرنسا وتحولت لجمهورية كثمرة لثورتها في نهاية القرن الثامن عشر أي 1792م أن الواقع أثبت ويُثبتُ دوماً أن الثورات وشعاراتها الرنانة وأهدافها الانسانية المُعلنة مثل حماية الطبقة الفقيرة وتطبيق العدل والمُساواة وتأمين الرفاهية للشعوب تصطدم حالَ تطبيقها بجشع وتكبر وأطماع قادتها ، والتأريخ يُخبرنا الكثير الكثير من الحقائق التي بيَّنت أن هؤلاء القادة كان ديدَنهم هو تأمين وتحقيق مصالحهم الشخصية التي تتناغم مع وصف الجشع والغرور والأنانية وحتى الإجرام ، وأهم دليل كان ويكون هو أن هؤلاء ما أن يتم لهم الأمر في بلدانهم حتى يُفكروا ويُخططوا للاستحواذ على سلطات أكبر ومد سلطتهم وسلطانهم لبلدان أُخرى من خلال نشر أفكارهم وشعاراتهم الرنانة إما أن تتم لهم ثورة هناك لتؤل لهم السلطة أو يُجيشون الجيوش للاحتلال المباشر ، ومن أهمهم نابليون ، وستالين ، وصدام ، وكاسترو ، ورؤساء بعض دول شرق آسيا الشوعية وغيرهم ، ومَن تبعوهم ، كل هؤلاء كان حُلمهم الكبير هو نشر وتصدير ثورتهم وشعاراتها إلى الخارج ليتم لهم السيطرة والتوسع على حساب بلدان أُخرى .

لو بحثنا عن بعض أسباب هذه الحالة التي شملت الكثير من دول العالم بصورة عملية وواقعية يجب علينا تبيين أجواء ومفردات التطور الذي شهدته الانسانية في مرحلة التأريخ الحديث وأهمها مستوى التقدم والانتشار التقني والعلمي ، في الدول التي مثلت قلب العالم أي الدول المهمة في أوربا ومنها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، أي أن هناك ثورة ايجابية أسهمت في زيادة مستوى الرفاهية ضمن المجتمعات وكان لها تداعيات وإفرازات سياسية واجتماعية كبيرة .

برأيي أن الثورة الصناعية التي كان مهدها الأول في بريطانيا في منتصف القرن الثامن عشر قد تكون بدايتها في 1760م قد خلقت ظروف وأجواء غيرت الكثير من السمات الحياتية في المراكز المتحضرة في العالم وانتشرت هذه التغيرات بين الدول القريبة منها وقد تكون من أهم أسباب نشوء وتأسيس الفكر الشيوعي الاشتراكي بعد نشوء طبقة واسعة من العمال وأغلبهم من الوافدين من دول مختلفة ، وكانت مغبونة وتُعاني من الفقر والظلم .

أن ما يهمني وأود أن أُبينه خلال أسطري المتواضعة ، هو كيف ان هذه التغييرات التي خلقتها الثوارات في الجوانب السياسية والتقنية قد خلقت أجواء وظروف ساعدت على خلق شخصيات لها سمات وأخلاقيات وصفات تم ذكرها أعلاه في بلداننا ، وهذه الشخصيات كانت ومازالت السبب الرئيسي في معانات شعوبها وإلحاق الضرر الكبير في كافة المجالات في مجتمعها وخاصةً الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

برأيي أن الحقبة التي زامنت وتَلت نشوب الحرب العالمية الأولى قد هيأت كثيراً من الظروف التي ساعدت على خلق شرائح مجتمعية أنجبت شخصيات ساهمت في خلق المثير من مفردات التأريخ الحديث في بُلداننا، لكن مع الأسف كانت هذه الشخصيات في غالبها سبباً في جلب الأحداث الكارثية على شعوبها كل هذا بسبب دكتاتوريتها وطمعها وتكبرها وطموحها الغير مشروع.

لنأخذ العراق كمثال حيّ وهو بلدٌ عانى ويُعاني من الحالة الموصوفة في الأسطر أعلاه ، كان من أهم تداعيات وثمار نهاية الحرب العالمية الأولى هي ازاحت السلطة العثمانية وإخراجها من منطقة الشرق الأوسط وأهمها العراق ، من قبل القوات البريطانية في نهاية عام 1917 قبل هذا كان العراق وشعبة يَئِن تحت وطأة سلطة الامبراطورية العثمانية التي كانت تُصفُ بالرجل المريض فلم تكن هناك إلا ما ندر من سمات الحضارة والمدنية في المنطقة العربية ، فالتخلف والمرض ينخُرُ بمجتمعاتها ، فالمدارس والمراكز الصحية والدوائر الرسمية نادرة ومعدود والمتعلمين يكونون طبقة صغيرة جدا .

دخل الانكليز لبلدٍ كان هذا وصفه على أقل تقدير ، فبدأت المؤسسات والشخصيات البريطانية التي كانت توصف بالعُظمى ، و بثقلها الكبير العمل والتخطيط لبناء وتوسيع كل البُنا التحتية لبلد مُتهالك ومُتهتك السمات الحضارية ، أي أن العراق قد تحول إلى ورشة عمل في كل أنحائه ، وكان المجتمع فلاحي يسكن القُرى الزراعية .

وكما ذكرت في مقالٍ سابق لقد تزامن بدأ تأريخ العراق الحديث بدخول الإنكليز و مع نجاح الثورة البلشفية في روسيا ، كما بدأ العالم وخاصة شرقه يشهد تغيرات كبيرة من خلال انتشار الفكر الشيوعي الاشتراكي التحرري إن صح التعبير.

أن حالة البناء وإنشاء الدوائر والمؤسسات وفرت فرص عمل كبيرة في كل المدن العراقية وخاصةً في بغداد العاصمة ، أدت لانتعاش الحالة المعشية والاستقرار الاقتصادي للبلد ما أدى إلى هجرةً كبيرةً جداً من المجتمع الريفي إلى المدن ، مما غير بشكل كبير سمات المجتمع العراقي ، فتحول شيءً فشيء من ريفي مع وجود النزعة العشائرية البدوية لديه ، إلى مجتمع وسطي يَتَكيَّف للعمل والتَصرف ضمن تقاليد المدنية.

أن استقرار الوضع الاقتصادي للمجتمع وولادة المؤسسات التعليمية المتطورة بصورة واسعة ، رافق هذا انتشار الكتب والمطبوعات ، وبدأ الفكر الشيوعي الاشتراكي يَنتشر بشكل كبير حيث أن نسبة كبيرة من الجيل الجديد في المجتمع العراقي والعربي أصبحوا يَنتمون للحزب الشيوعي أو بشدة يؤمنون بأفكاره ، وهذا الوضع خَلق شريحة أو جيل جديد يحمل مستوى من التعليم والثقافة وأن أغلب الشخصيات من هذه الشريحة قد انتَمَت أو أسست أحزاب سياسية بدأت تحت جناح الشيوعية وتحولت فيما بعد لقومية وصلت للسلطة أو رئاسة هذه الأحزاب ، وضمن هذه الأجواء تأسست بعض الأحزاب السياسية وأهمها الحزب الشيوعي العراقي الذي تأسس عام 1934 .

وهكذا توالت الحركات والشخصيات السياسية المعارضة وتوِجَت بقيام ثورة في 14 تموز 1958 التي قام بها بعض ضباط الجيش العراقي وغيرت الحكم الملكي للحكم الجمهوري ، و دخل العراق ضمن أحداث دامية ومؤلمة ضمن حركات معارضة وثورات يقوم بها الطامعون بالحكم يتبنون الفكر القومي بغالبيتهم لتحقيق مآربهم الشخصية ، وقد سقط ضحيت هذه الحركات الشوفينية المئات من الفنانين والأكاديميين بتهمة أنهم شيوعيون .

نعود لعنوان هذه الأسطر لقد جاءت الظروف والمعطيات الحديثة إن صحَ التعبير قبل قرنين من الزمن بثورات لها أسبابها و افرازاتها وغيرت الكثير من سمات الحياة على هذه البسيطة ، لكن ما حدث في العراق هو الذي يُمكن الحديث عنه ، كوني قد عايشت جانبٌ مهم منه ووقعت تحت وطأته وأستنبطُ منه حقائق وعِبَر حقيقية تنفع لتكون دروس يَجب أخذها بالاعتبار ونقلها للأجيال القادمة .

على مدى أكثر من 5 عقودٍ مضت استطاعت صفوة من السياسيين الذين استغلوا الأوضاع الموصوفة أعلاه وتسيدوا على الشعب وجعلوه ينزف من دماء شبابه ويحرقوا من خلال قراراتهم الفوضوية الزائفة أغلب ثَروات العراق فارضين على الأجيال شعارات هُم لا يؤمنون بها ، وخير مثال حيّ وواقعي ومستمر الحقبة التي تسلط بها حزب البعث وقائده صدام حسين على العراق بعد قيامه بثورة تُحاكي الثورات الموصفة أعلاه ، هنا أنا لا أستهدف شخصاً بذاته بل أتكلم عن حالةً من الواقع ، ومختصر ما أسلفت من سرد ،، أن ما قامت به بريطانيا من ثورة البناء وتأسيس وجلب التقنية الصناعية والمؤسسات الرسمية الحديثة في حينها أمنت فرص عمل هائلة مما أتاح للطبقة المسحوقة من المزارعين الذين يخدمون شريحة الاقطاعيين وهم جياع عراة في أغلبيتهم أن يؤمنوا لهم حياة أفضل ،، كما أن التطور والتوسع الكبير للمؤسسات التعليمية وانتشار الكتب والمطابع والمكتبات خلق شريحة مثقفة متعلمة لكنها لم تنسى ما كانت عليه حياة آبائهم وحجم حالة الجوع والفاقة والذل الذين كانوا قد عانوا منها ، وهكذا ظهرت شريحة طموحة متعلمة وحتى مثقفة لكنها موتورة بدأت تتحين الفرص بعد ما جعلت من الثورة البلشفية قدوة و نموذج يُمكن تطبيقه من خلال تأسيس أو الانتماء لحزب تجتهد وتستميت للوصول والتفرد بقيادته ، لتستغله للوصول للسلطة لتصبح القائد الضرورة الذي يُطلق الشعارات الرنانة على الشعب ولا يُطبقها هو .

قد تكون هذه الحالة شملت الكثير من الدول العربية والمنطقة ، أن الذي دعاني للولوج في هذا الموضوع المعقد والشائك هو أن هذه الحالة التي كان ويكون لها افرازات خطيرة ومؤثرة على المجتمعات ، غيرت الكثير من الأخلاقيات والمبادئ فيها ، فقد رسخت فيها المراءاة والتملق وقبول الحرام والنفاق والوصولية ، وهذا ما رسخ حالات الفساد في كل المفاصل فيها ، وطبعاً العراق هو المثال الحي والظاهر للعيان وما نراه الآن من حالات فساد كبيرة وشاملة ماهي إلا من تداعيات الحالة المذكورة والموصوفة أعلاه .

مهدي محيي الدين الهاجات

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