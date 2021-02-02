الصليب الأحمر تستذكر مرور 40 عاما على تواجدها في العراق

2021/02/02 | 17:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا العام الذكرى الأربعين لوجودها في العراق من خلال حملة (40 عاماً من العمل الإنساني).

وجددت اللجنة في بيان تلقى PUKmedia، نسخة منه، اليوم الثلاثاء 2021/2/2، من خلال هذه الحملة التزامنا تجاه الأشخاص المتضررين من الحروب والنزاعات في جميع أنحاء العراق.

واضافت: ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق منذ عام 1980، وتحديداً منذ الحرب العراقية الايرانية لمعالجة العواقب الإنسانية الناجمة عن العنف والنزاعات المسلحة الحالية والماضية التي ألقت بظلالها على العراقيين.

واشارت الى، انه وخلال هذه السنوات، ومع وجود 10 مكاتب في جميع أنحاء العراق، عززت اللجنة الدولية وجودها في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي كانت في وضع أفضل لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة من السكان والتنسيق مع السلطات المحلية ومساعدة من هم في أمس الحاجة إليها.



استجابت اللجنة ومازالت لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة ،والأسر التي تعولها نساء ،وعائلات المفقودين والنازحين داخلياً.

وبينت اللجنة، خلال بيانها، ان أنشطتها وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية في العراق تضمنت تحسين الوصول إلى المياه والرعاية الصحية ودعم السلطات العراقية في جهودها للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين، وتقديم خدمات اعادة الروابط العائلية.



وكذلك متابعة الأوضاع الإنسانية للمعتقلين والمعاملة التي يتلقونها في أماكن الاحتجاز، مشيرة الى انها واصلت تعاونها مع جمعية الهلال الأحمر العراقي للاستجابة لاحتياجات المتضررين من العنف.

وتابعت، ان المنظمة تعمل من بعثتها في بغداد ومكاتبها الميدانية العشرة في بغداد والبصرة ودهوك وأربيل وخانقين وكركوك والموصل والنجف والرمادي والسليمانية، منوهة الى ما قدمته خلال أربعين عامًا، بالأرقام وهي كالتالي:

12 مليون رسالة مابين اسرى الحرب العراقية الايرانية وعوائلهم خلال الصراع.

عند نهاية 2003 قامت اللجنة الدولية للصليب الاحمر باعادة 95,000 اسير حرب منذ بداية الصراع العراقي الايراني عام 1980.

66,290 طرف 208,913 مسند تم توزيعه مابين 1995-2019 لصالح ذوي الإعاقة.

تبرعنا ب 142,212 طن من المساعدات 1985-2019.

6 ملايين عراقي استفادو من مساعداتنا الغذائية خلال ال15 عاماً الماضية، بحصص غذائية تكفي لمدة شهرين.

5 ملايين عراقي تلقوا مواد منزلية اساسية خلال ال 15 عاماً الماضية.

1.5 مليون تلقوا مساعدات مالية ودعم سبل العيش.

خلال أزمة كورونا، تبرعنا بأكثر من مليوني كمامة طبية واكثر من مليون زوج من الكفوف الطبية بالاضافة الى مواد تعقيم وحماية شخصية اخرى، فضلاً عن اجهزة توليد الاوكسجين.

PUKmedia عن اعلام اللجنة الدولية للصليب الأحمر

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصليب الأحمر تستذكر مرور 40 عاما على تواجدها في العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصليب الأحمر تستذكر مرور 40 عاما على تواجدها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).