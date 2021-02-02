2021/02/02 | 18:01 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 2 فبراير 2021 | 05:38 مساءً

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الكلابي يكشف عن طلب سيقدمه وزير المالية للبرلمان بشأن استجوابه

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، الثلاثاء، عن طلب سيقدم من وزير المالية علي عبد الامير علاوي لمجلس النواب بشأن استجوابه.



وقال الكلابي في تغريدة على "توتير": "وردني الان ان وزير المالية يروم ارسال طلب تجديد الثقة لمجلس النواب بدل الحضور بسابقة يختلقها معللا ذلك ان هذا الامر موجود في بريطانيا".



وكان الكلابي طالب رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد جلسة استجواب وزير المالية علي علاوي.



وبحسب وثيقة صادرة من الكلابي فان رئاسة البرلمان ردت على الطلب "بتحديد الموعد في الجلسة القادمة".

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