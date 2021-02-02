2021/02/02 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي: إلزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي

ناظم: هناك متابعة حثيثة لإيجاد صيغة تعاون بين الوزارات ومفوضية الانتخابات

ناظم: وزير الصحة حذر من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العليا

ناظم: العراق سيستلم مزيداً من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري

ناظم: هناك تعاون كبير بين المؤسسات ومفوضية الانتخابات لإنجاز متطلبات الانتخابات

ناظم: منع أية صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها

ناظم: مجلس الوزراء صادق على محضر لجنة أمر ديواني يستأنف فيه إعادة العمل بالعديد من المستشفيات

ناظم: منهاج الحكومة الحالية مختصر ومهمتها تقتضي بإقامة الانتخابات واستعادة هيبة الدولة

ناظم: مجلس الوزراء صوت على معالجة 6000 متعاقد مع المفوضية

ناظم: مجلس الوزراء صوت على ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للحد من التهريب والفساد في المنافذ الحدودية

ناظم: مجلس الوزراء ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن نتائج المنهاج الحكومي

ناظم: مجلس الوزراء وافق على تقديم المساعدة للشعب اللبناني بإطار تعاون يتعلق بتجارة زيت الوقود الثقيل

ناظم: الموازنة قيد التدارس والنقاش في مجلس النواب

ناظم: الحكومة جادة في مكافحة الفساد وقامت بمحاسبة الفاسدين

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