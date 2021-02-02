وزير المالية ضيف الجلسة المقبلة للبرلمان للخضوع إلى “الاستجواب”.. و 3 ملفات أبرزها سعر الدولار

2021/02/02 | 18:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حددت رئاسة مجلس النواب، موعدًا لاستجواب وزير المالية علي علاوي، خلال الجلسة المقبلة للبرلمان والتي لم يحدد موعدها بعد، فيما كشفت اطراف نيابية أبرز ملفات الاستجواب.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، في تصريحات صحفية، ان “ابرز ملفات الاستجواب لوزير المالية علي علاوي، هو فشله في تقديم خطة تعزيز موارد حقيقة استناد لقانون الاقتراض المصوت عليه من قبل مجلس النواب في شهر ايار 2020، والذي الزم الحكومة العراقية ووزارة المالية بتقديم خطة عمل خلال 20 يوماً”.

وبين ان “الملف الآخر، هو ان وزارة المالية فشلت في الكثير من الملفات اهمها ان الوزارة اعتمدت على القروض ولم تقوم بتنمية الموارد الاخرى”.

وأشار الكلابي الى أن “الكارثة الاخيرة التي ختمت فيها وزارة المالية ووزيرها سنة 2020 هي زيادة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، وغيرها الكثير من الملفات، التي سوف تمهد إلى اقالته”.

وحدد مجلس النواب ’’الجلسة المقبلة’’ موعداً لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بطلب من النائب يوسف الكلابي، فيما لم يتم تحديد موعد الجلسة.

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