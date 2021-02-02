مسؤول حكومي يضع سببين لتردي خدمة الإنترنت بالعراق قياساً باقليم كردستان

2021/02/02 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مدير مديرية البنى التحتية في

الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية

في وزارة الاتصالات علي محمود،

الثلاثاء، عن سبب تردي خدمة الانترنت في

العراق وسبب الفارق بين اقليم كردستان

وباقي المحافظات.

وقال

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