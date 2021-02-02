2021/02/02 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة دولة القانون النيابية،

اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية ممثلها في

اللجنة المالية، عازية ذلك الى "إصرار"

اللجنة على فرض استقطاعات على الموظفين

والطبقات الهشة في الموازنة المقبلة.

وقالت الكتلة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دولة القانون" تعلن تعليق عضوية ممثلها في المالية البرلمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دولة القانون" تعلن تعليق عضوية ممثلها في المالية البرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).