بعد سلسلة من الإقالات.. محافظ صلاح الدين يعفي مسؤولين آخرين (وثائق)

2021/02/02 | 19:09 - المصدر: NRT عربية

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محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل الجبوري

فوتو: ارشيف

منذ 58 دقیقة

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اجرى محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل الجبوري، اعفاءات طالت مسؤولين في المحافظة، فيما قام بتكليف اخرين بمهامهم.

وأظهرت وثائق حصل موقع NRT عربية على نسخة منها اليوم، (2 شباط 2021)، ان الجبوري اصدر امرا اداريا باعفاء "طامي صعب مشرق" من مهام منصب معاون المحافظ للشؤون الادارية وإعادته إلى هيئة استثمار صلاح الدين، وتكليف "اديب نزار شنيار" للقيام بمهام منصب معاون المحافظ للشؤون الادارية.

كما وقرر محافظ صلاح الدين في وثيقة اخرى، اعفاء "محمد فرحان حمود" من مهام منصب مدير قسم شؤون المحافظات ويكلف بمهام ادارة قسم التعويضات، وتكليف "عبد سالم غربي" بمهام ادارة قسم شؤون المحافظات.

وفي الوثيقة ذاتها اصدر الجبوري، امرا باعفاء "حسن ابراهيم مخلف" من مهام منصب مدير قسم التعويضات وينقل إلى مديرية ناحية السهل الاخضر.

وفي (18 كانون الثاني 2021)، أفاد مصدر خاص، بتشكيل تحالف "غير معلن" تحت مسمى "الصقور" يضم قتيبة الجبوري، وعمار جبر، ومثنى السامرائي، ومشعان الجبوري، لاقالة المدراء والمسؤولين المحليين التابعين لأحمد الجبوري (ابو مازن) - محافظ صلاح الدين السابق.

وبحسب وثائق حصل عليها موقعNRT عربية، فقد قرر محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، اعفاء (احمد حسن محمد) من مهام مدير ناحية سليمان بيك، وإعادة تكليف (طالب محمد مصطفى) للقيام بمهام مدير الناحية.

وأظهرت وثيقة اخرى اصدار محافظ صلاح الدين امرا اداريا باعفاء مدير بلدية بيجي (ناطق عبيد صالح)، وتكليف (عبد العزيز سلمان عبدالله) بمهام مدير المديرية.

يأتي ذلك بعد أيام من إقالة نائب رئيس هيئة الاستثمار محمود الحشماوي، وفقا للمصدر.

وأضاف المصدر الخاص، ان محافظ صلاح الدين، عمار جبر، قام باصدار جملة من قرارات الاعفاء بحق مسؤولين في المحافظة موالين لـ "أبو مازن".

وأشار المصدر إلى ان إقالة مدير ناحية سليمان بيك (من اقرباء النائب السابق) امل مرعي.

وكشف المصدر، عن تشكيل لجنة من قضاة وإداريين تقوم بإعادة تدقيق جميع الأراضي التي تم توزيعها لـ (الاستثمار، الشهداء).

في غضون ذلك قال النائب السابق، مشعان الجبوري، في تغريدة عبر "تويتر" في اشارة إلى التحالف الجديد، انه "التزاما بتعهد الصقور بمعالجة ملفات الفساد الذي تسبب بنهب اموال المحافظة وافقارها واهدار حقوق المواطنين والدولة دون حق".

وأضاف: "محافظ صلاح الدين د عمار الجبر يقرر تشكيل لجنة تحقيقية في جميع معاملات توزيع الاراضي السكنية والاستثمارية في مدينة تكريت منذ 2007 لحد الان".

واختتم تغريدته بهاشتاك "الصقور قادمون".

التزاماً بتعهد الصقور بمعالجة ملفات الفساد الذي تسبب بنهب اموال المحافظة وافقارها واهدار حقوق المواطنين و الدولة دون حقمحافظ صلاح الدين د عمار الجبر يقرر تشكيل لجنة تحقيقية في جميع معاملات توزيع الاراضي السكنية والاستثمارية في مدينة تكريت منذ ٢٠٠٧ لحد الان #الصقور_قادمون pic.twitter.com/oMU7GnGNsQ

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) January 17, 2021

وفي وقت سابق، قررت محافظة صلاح الدين، اقالة رئيس هيئة استثمار المحافظة و حل مجلس ادارة الهيئة الحالي، واختيار مجلس جديد وفق الضوابط القانونية.

وجاء في وثيقة صادرة من محافظ صلاح الدين، عمار الجبوري بتاريخ، (16 حزيران 2020) اطلع عليها ديجيتال ميديا ان ار تي عليها، انه "استنادا الى الصلاحيات الممنوحة الينا كرئيس لجهة غير مرتبطة بوزارة من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل.



ومن اجل النهوض بواقع الاستثمار في صلاح الدين وانساجما مع رغبة الحكومة الجديدة بضرورة تولي مفاصل الدولة طاقات جديدة ذوي خبرة وكفاءة تنهض بالواقع الاداري والخدمي بما ينسجم مع تطلعات المرحلة والنهوض بها وبالنظر لركود عمل هيئة استثمار صلاح الدين وعدم فاعليتها بالمستوى المطلوب مما انعكس سلبا على خدمة المواطنين.

تقرر ما يلي:

1- انهاء تكليف السيد (ليث حميد خلف) من منصب رئيس هيئة استثمار صلاح الدين وكالة.

2- يكلف نائب رئيس هيئة الاستثمار اعلاه بادارة مهام رئيس هيئة وكالة لحين ترشيح رئيس هيئة بالاصالة.

3- حل مجلس ادارة الهيئة الحالي واختيار مجلس جديد وفق الشروط والضوابط القانونية".

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