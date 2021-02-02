قراءة في كتاب المجتمع المدني والدولة المدنية - ندى أسامة ملكاني

2021/02/02 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ندى_أسامة_ملكاني قراءة في كتاب المجتمع المدني والدولة المدنية: دراسة تحليلية نقدية يسعى هذا الكتاب ، كما يذكر مؤلفه الدكتور محمد أحمد علي المفتي، إلى دراسة وتحليل مفهومي المجتمع المدني والدولة المدنية لبيان القواعد الفكرية التي تبنى عليها.



وتنطلق الدراسة من افتراض مفاده أن مفهومي المجتمع المدني والدولة المدنية ليسا مفهومين محايدين، بل إنهما مصطلحان ثقافيان لهما مضامين فكرية وإيديولوجية، يؤدي تبنيهما بالضرورة إ ......





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