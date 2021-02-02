رغوة الزمكان - جواد بشارة

2021/02/02 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة قراءة في كتاب جون بيير لومينيت " رغوة الزمكان L’écume de l’espace-tempsالنماذج القياسية للجسيمات وعلم الكونيات وتعدد الأكوان ومعضلة ماقبل البغ بانغ الانفجار العظيم.كل ما تحتاج لمعرفته حول الكون مع جان بيير لومينيت ، عالم الفيزياء الفلكية الشهير ، جان بيير لومينيت ، يتحدث إلينا عن الكواكب الخارجية والطاقة المظلمة والثقوب السوداء خلال هذه المقابلة وخلال العرض الموجز لمحتويات كتابه الأخير رغ ......





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